Основатель Kiss в разгар "харассментгейта" домогался до журналистки, она подала в суд

Одного из основателей рок-группы Kiss, Джина Симмонса обвинила в домогательствах журналистка, которая брала у него интервью. Женщина направила против него судебных иск, передает РБК со ссылкой на TMZ.

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По словам журналистки, инцидент, послуживший поводом для судебного иска, произошел в прошлом месяце. Женщина брала интервью у Симмонса на открытии ресторана в Сан-Бернардино. Во время общения музыкант взял ее руку и положил себе на колено. Одновременно он позволил себе ряд двусмысленных намеков. Позднее, во время группового фото, он схватил ее за ягодицы.

Как сообщал УНИАН, ранее журнал Time назвал "человеком года" женщин, которые первыми рассказали о сексуальных домогательствах. В начале октября в New York Times вышло расследование о продюсере Харви Вайнштейне, в котором актрисы, в том числе Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу, обвинили его в домогательствах. После выхода материала все больше актрис стали рассказывать о домогательствах со стороны известного продюсера. Были разоблачены и другие знаменитости, в том числе Кевин Спейси, Дастин Хоффман и Луи Си Кей.