"Для танго нужны двое": Польша планирует углубить свои отношения с Украиной - Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что НАТО является и будет оставаться основой безопасности страны, а Соединенные Штаты останутся главным союзником Варшавы.

Об этом он сказал с трибуны польского Сейма, представляя программу Совета министров, пишет Радио Польша.

Матеуш Моравецкий также заявил, что Польша будет продолжать свои стремления по сближению стран региона.

"Это особенно актуально для Вышеградской группы и инициативы "Троеморья". Также мы бы хотели вернуться к реальному стратегическому партнерству в Восточной Европе, мы планируем углубить наши отношения с Украиной, Литвой и Грузией, дать им новое качество. Хотя для танго нужны двое", - сказал премьер-министр.

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Кроме того, Матеуш Моравецкий заявил, что его правительство будет тесно сотрудничать с польской диаспорой и защищать доброе имя Польши за рубежом.

"Польша - это не только граждане, которые живут в Польше, но и поляки, разбросанные по всему миру. Мы будем укреплять программы репатриации. Нас насчитывается 60 млн человек во всем мире, и у нас есть обязательства перед всеми поляками, у них есть обязанности перед Польшей", - сказал Матеуш Моравецкий.

Премьер-министр подчеркнул, что целью его правительства будет стимулирование возвращения как можно большего числа поляков на родину.

Также глава правительства сказал, что Варшава не согласится на Евросоюз "двух скоростей". Матеуш Моравецкий сказал, что Европа все еще оправляется от финансового кризиса, который разразился 10 лет назад. Теперь, по его словам, Старый континент ищет новые пути и идеи и, в то же время, взвешивает будущее европейского проекта.

"Мы не хотим разделяться и оставлять кого-то позади себя, мы не согласны делить Европу на лучших и худших", - подчеркнул Матеуш Моравецкий.

Он отметил, что все чаще в ЕС "кто-то получает фору, и не те, кто слабее, а те, кто сильнее". "Это неправильно", - сказал премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, Моравецкий, ранее занимавший должность вице-премьера - министра развития и финансов Польши, был назначен премьер-министром, 8 декабря.

7 декабря предшественница Моравецкого на посту премьера Беата Шидло подала в отставку.