Экс-глава Каталонии допустил решение кризиса без отделения от Испании

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил о том, что готов рассматривать различные пути выхода региона из кризиса, в том числе и вариант, когда мятежная провинция останется в составе Испании.

Об этом он сказал в беседе с журналистами, сообщает 112.ua со ссылкой на немецкое издание Die Welt.

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"Я готов признать и другой вид отношений с Испанией, помимо требований о независимости... Альтернативное развитие событий абсолютно возможно. Я всегда выступаю за единство", - сказал Пучдемон.

При этом причину происходящего бывший лидер Каталонии видит в аннулировании статуса автономии от 2010 года, который был согласован парламентами страны и провинции.

Напомним, испанский суд арестовал ряд членов правительства бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона. Сам Пучдемон и еще четыре министры сбежали в Бельгию. После того как Мадрид выдал европейский ордер на арест отстраненного лидера региона, Пучдемон сдался полиции. Тем не менее, суд оставил его на воле под личное обязательство. 17 ноября суд в Бельгии должен рассмотреть вопрос экстрадиции Пучдемона и министров до Испании.