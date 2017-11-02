Трамп хочет смертной казни для нью-йоркского террориста

Президент США Дональд Трамп в своем "Твиттере" написал, что выступает за смертную казнь для 29-летнего выходца из Узбекистана Сайфулло Саипова, который 31 октября совершил террористический акт на Манхэттене.

Читайте такжеТрамп обратится к Конгрессу с требованием отмены визовой программы Green Card«Нью-йоркский террорист с удовольствием просил повесить флаг "Исламского государства" в своей больничной палате. Он убил восемь человек, тяжело ранил еще 12. Он должен получить смертный приговор», - заявил президент США.

Как сообщал УНИАН, 31 октября, мужчина за рулем арендованного пикапа выехал на велосипедную дорожку на Манхэттене в Нью-Йорке и начал сбивать велосипедистов и пешеходов, которые попадались ему на пути. Потом нападавший был ранен и задержан. Нападение расследуется как теракт.

В результате нападения погибли 8 человек: шестеро из них на месте происшествия, еще двое скончались в больнице. Еще 11 человек получили ранения, их жизни ничего не угрожает. Украинцев среди жертв и пострадавших нет.

По информации СМИ, нападавшим является 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов. В пикапе, который он использовал для преступления, нашли записку, в которой он заявляет, что осуществляет теракт во имя "Исламского государства".