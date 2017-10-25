Госдеп США объяснил задержку в подготовке новых санкций против России

Госдепартамент США работает над подготовкой нового списка граждан России и организаций, против которых планируется ввести санкции, однако на это требуется дополнительное время.

Об этом на пресс-брифинге сообщила представитель Госдепа Хизер Ноерт отвечая на вопрос, почему новый санкционный список не был готов к 1 октября, как это предусмотрено в принятом Конгресом и подписанном Трампом соответствующем законе.

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"Насколько я понимаю, а я не работаю над этим лично, но мне рассказали люди, которые работают, это довольно сложно и может занять какое-то время", - пояснила Ноерт.

По ее словам, Госдепартаменту предстоит определить список лиц и организаций, связанных с российской обороной и спецслужбами, в отношении которых планируется ввести санкции.

Кроме того, Госдепартамент должен разработать инструкции для американских компаний, а также "важных союзников и партнеров по НАТО, которым нужны такие инструкции, чтобы не попасть под воздействие санкций".

Ноерт также добавила, что в Госдепе осведомлены об опасениях Сената из-за задержки.

Напомним, в начале августа президент США Дональд Трамп подписал законопроект, позволяющий ввести дополнительные санкции в отношении России. Указ предусматривал, что план ограничительных мер, включая списки лиц, на которые может быть распространено действие санкций, будет представлен до 1 октября.