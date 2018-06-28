Столица Грузии парализована, Саакашвили идет ва-банк?

В Грузии уже месяц продолжаются протесты. Оппозиция отказывается идти на любые компромиссы, требуя отставки президента Грузии Михаила Саакашвили и внеочередных парламентских и президентских выборов. Саакашвили, соответственно, сдаваться не собирается. Однако до вчерашнего вечера силового противостояния оппозиции и власти удавалось избежать. Первое кровопролитие произошло из-за того, что оппозиция требовала освобождения нескольких активистов, которые были задержаны из-за, как говорит официальная власть, нападения на журналиста Общественного телевидения.

Что на самом деле происходит в Тбилиси и чем это все может закончиться? Об этом УНИАН спросил у грузинских политиков

Ирина Чантурия, грузинский общественный и политический деятель, председатель партии «Надежда»: ГОТОВИТСЯ ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА «РЕВОЛЮЦИЮ РОЗ» Вчера демонстранты и другие, кто поддерживает оппозицию, требовали освобождения трех молодых людей, которые были задержаны. Некоторые из представителей митингующих, как говорит сейчас власть, нарушили границу. То есть ту границу, которая их отгораживала от представителей министерства внутренних дел. И после этого полиция начала разгонять демонстрантов. 20 человек из числа митингующих попали в больницу.

Власть говорит, что есть пострадавшие и в правоохранительных органах, хотя никто и не видел, чтобы их кто-то бил или еще что-то.

Власть заявила, что в случае чего она будет применять соответствующую силу, однако нигде не уточняется, что имеется в виду под «соответствующей силой».

Правительство отрицает обвинения в том, что применялись резиновые пули, однако в действительности пули применялись и эти 20 человек, которые попали в больницу, были ранены именно пулями.

Что будет дальше, никто не знает. Но, думаю, с сегодняшнего дня власть начнет распускать руки.

Будет ли оппозиция идти на баррикады? Не знаю, поскольку мое положение несколько иное. Я не нахожусь среди организационной группы этой демонстрации. Лично мое мнение таково, что власть и эти так называемые лидеры оппозиции не отличаются друг от друга.

Я принимаю участие во всех митингах, стою среди народа, и не имею какой-то информации относительно дальнейших действий оппозиции.

Считаю, что это все игра и готовится что-то похожее на «революцию роз». В каком месяце это закончится – мае, июне – никто не знает, но можно точно сказать, что от этой игры пострадают абсолютно невинные люди. Люди, которые выходят сегодня на улицы, и вполне справедливо требуют отставки Саакашвили.

Однако большинство митингующих не являются сторонниками кого-то конкретного из организаторов демонстрации. Это просто протест против власти.

Наша власть абсолютно непредсказуема, она готова в любой момент расправиться с собственным народом. 7 октября Саакашвили это уже продемонстрировал.

К столкновению ведет как власть, так сегодняшние лидеры оппозиции. Особенно Нино Бурджанадзе, которая еще вчера была вторым лицом в этом государстве.

Митинги в Грузии продолжаются уже месяц. Люди ежедневно собираются под домом правительства, однако власть абсолютно никак на них не реагирует, она их просто игнорирует. Перекрыты все центральные проспекты Тбилиси. Парализовано все, сознательно не убираются улицы, весь город в грязи, то есть все пустили на самотек. Сегодня стало проблемой даже вызывать скорую, нормально похоронить человека тоже нельзя.

Откровенно говоря, людям уже надоели митинги, и оппозиция это прекрасно понимает, потому она как можно скорее будет пытаться перейти к каким-то действиям. Это во-первых.

Второй не менее важный факт: наша оппозиция, имею в виду Бурджанадзе, дожидается такого сигнала от тех же политсил, которые в свое время ее и Саакашвили привели к власти. Здесь в действительности все очень сложно. Если бы у нас не было этого горького опыта «революции роз», нам бы тоже тяжело было разобраться, где правда, а где ложь.

Для меня лично и моей организации понятно: если мы хотим жить нормально, если мы хотим, чтобы сегодняшняя грузинская и внутренняя, и внешняя политика изменилась в интересах Грузии, а не России или Америки, то абсолютно нежелательно, чтобы власть была сосредоточена как у сегодняшних ее глав, так и у сегодняшней оппозиции.

Эленэ Тевдорадзе, заместитель министра по вопросам реинтеграции Грузии: ЕЩЕ ОДНА РЕВОЛЮЦИЯ БУДЕТ ДЛЯ ГРУЗИИ ГИБЕЛЬЮ Как по мне, вчера оппозиция вышла за все рамки.

Арестовали трех мальчиков, один из них был 15-летним. Из камеры предварительного заключения была получена информация, что этих детей избили и пытались изнасиловать. Это разозлило оппозиционеров, потому они решили пойти и требовать освобождения этих молодых людей. Но они перешли грань, нельзя так делать, это все-таки полиция.

Считаю также, что и полиция повела себя не лучшим образом, потому что этих демонстрантов они должны были только задержать, а не избивать до полусмерти. Также были выстрелы резиновыми пулями. Важнее всего то, что они были из каких-то засад, то есть от полисменов, которых никто не видел. Это, конечно, не украшает нашу полицию.

Оппозиция подняла свои требования на высшую ступень – чтобы президент Саакашвили ушел в отставку и объявил о новых выборах. На это правительство отвечает, что они готовы идти на любые компромиссы и разговаривать на любую тему, только при условии, что оппозиция снимет свои радикальные требования. Что и завело в тупик обе стороны.

Что будет дальше? Власть не будет разгонять демонстрантов, она будет принимать меры только в том случае, если оппозиция будет выходить за конституционные рамки. Это могу сказать точно.

Однако. Всегда придерживалась мнения, что уличные акции, в конце концов, приводят к революции, которая для Грузии в этот раз будет гибелью.

Конечно, есть другой вариант – сесть за стол переговоров. Вот нужно сделать все, чтобы произошло второе, а не первое.

То, что сегодня правительство Грузии не исполняет свои обязанности в полной мере – недопустимо. То есть было принято решение, что никакие представители власти не будут касаться той территории, где расположены оппозиционеры. Потому в Тбилиси не убирается мусор и так далее. Это, конечно, очень несолидное заявление.

Леван Цуцкридзе, глава Ассоциации международных отношений: ЭТА СИТУАЦИЯ ИДЕТ РОССИИ ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ Сегодня пока неясно, какой будет стратегия власти и оппозиции. Однако власть пошла на определенный компромисс: грузинский Патриарх предложил, чтобы правительство пошло на политическое решение – выпустило задержанных и они это сделали.

Что означает, что Саакашвили применил силу? Думаю, он просто так не собирается сдаваться.

Что будет дальше? Полиция заявила, что будет применять силу, если действия демонстрантов будут выходить за рамки конституции. Да, правительство тоже сказало, в случае чего, будет применяться сила.

Сейчас очень напряженная ситуация. Все ожидают уже решения этих событий и именно сейчас все стороны будут допускать ошибки.

Да, Россия увеличивает численность своих войск на территории Грузии. И эта ситуация идет России только на пользу, потому что она будет рассматривать любую возможность для достижения своих целей.

Как настроено население? Однозначно сказать тяжело. Есть радикально настроенные против власти, есть также такие, которые настроены против тех и тех.

Кто победит в этой ситуации, тяжело сказать. Сегодня можно сказать только одно, что все сегодняшние события свидетельствуют о том, что ситуация будет разгораться и разгораться.

Георгий Хайндрава, один из лидеров грузинской оппозиции, экс-министр Грузии по урегулюванию конфликтов: КОГДА ПРАВООХРАНИТЕЛИ СКАНДИРУЮТ «МИША, МИША!», ТО ЭТО УЖЕ НЕ ПРАВООХРАНИТЕЛИ Инцидент, который произошел вчера, был спровоцирован так называемым журналистом и именно он первым затеял драку с полицией.

Демонстранты сначала не требовали отпустить тех молодых людей. Это произошло только тогда, когда адвокаты вышли из тюрьмы и сказали, что они тяжело ранены и одному из них угрожали изнасилованием.

Понимаете, когда стражи порядка скандируют: «Миша, Миша!», то это уже не стражи порядка, а группы, которые поддерживают конкретное лицо. Мы не расцениваем этих людей, как представителей правоохранительных органов.

Они действительно вчера скандировали, у нас есть видеозаписи.

Никакой попытки войти на территорию не было. Это было бы глупостью, потому что во дворе в управлении около тысячи полицейских. Этого ни у кого и в мыслях не было. Поэтому все заявления, какие мы слышим от власти, – это сплошная неправда! Есть видеозаписи, которые прекрасно показывают, как и что было. Мы зафиксировали, как полиция избила женщин, детей, представителей церкви. Следовательно, мы имеем дело с бандитской группировкой, которая выдает себя за грузинскую власть.

Это бандитскую группировку создали специальные группы, которые терроризируют население. Следует отметить, что инциденты происходят только там, где появляются банды Саакашвили. И мы не собираемся садиться за стол переговоров с криминалом и бандитом. Будьте уверены, он будет сидеть на скамье подсудимых! Это однозначно.

Чего мы уже добились? Того, что в Грузии фактически уже не существует власти Саакашвили. Вся его власть держится на нескольких сотнях вооруженных бандитов и никакой больше поддержки на территории Грузии у него нет.

Дальнейшие наши планы? Мы будем делать то, что и делали до сих пор.

Опрашивала Ксения Лесив

Фото УНИАН