Тбилиси: более 60 человек ранены, «голос оппозиции» - в реанимации

Более 60 сторонников грузинской оппозиции, пострадавших в результате столкновения с полицией в среду вечером, госпитализированы с травмами различной степени тяжести, заявил агентству Новости-Грузия один из лидеров оппозиции, бывший соратник президента Михаила Саакашвили Георгий Хаиндрава. "Я знаю, что пострадали около 60 человек. Я видел своими глазами, как их везут в больницу. Может быть, цифра больше, потому что пострадавшие продолжают обращаться за медицинской помощью", - сказал Хаиндрава.

Столкновения сторонников оппозиции с полицейскими произошли у здания главного управления патрульной полиции в Тбилиси. Очевидцы происходящего утверждают, что спецназ применил резиновые пули, чтобы заставить сторонников оппозиции отойти от входа в здание.

Оппозиционный телеканал "Маэстро" показывает раненых участников акции протеста. По словам журналистов телеканала, в тяжелом состоянии в реанимацию доставлен брат лидера Объединенной оппозиции Левана Гачечиладзе певец Георгий Гачечиладзе, известный в Грузии под сценическим псевдонимом "Уцноби". "Уцноби в тяжелом состоянии, сильно избит", - сказал Хаиндрава, добавив, что Георгий Гачечиладзе был избит сотрудниками полиции после задержания.

Леван Гачечиладзе и бывший президент Автомобильной федерации Грузии, представитель партии Нино Бурджанадзе "Демократическое движение - Единая Грузия"Шалва Огбаидзе, получили ранения в голову. По сообщениям грузинских СМИ, также пострадали лидер партии "Новые правые"Давид Гамкрелидзе, лидер "Партии будущего" Гия Маисашвили, бывший шеф службы безопасности Грузии Ираклий Батиашвили и ряд других активистов оппозиции. Кроме того, ранения получили телохранители Нино Бурджанадзе.

Оппозиция перекрыла центральную магистраль в районе Диди Дигоми в Тбилиси.

РИА новости