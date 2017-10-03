Стрельба в Лас-Вегасе: отец троих детей успел спасти 30 людей, прежде чем сам получил ранение

Джонатан Смит спас 30 людей во время кровавой стрельбы в центре Лас-Вегаса, прежде чем сам получил ранение в шею.

Пуля до сих пор находится в ключице мужчины и может остаться там на всю жизнь, пишет ТСН со ссылкой на The Daily Mirror.

Друзья и семья гордятся им. "Джонатан Смит является настоящим героем и заслуживает признания за его действия в Лас-Вегасе на этих выходных", – пишут они в соцсетях.

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Педдок выпустил сотни пуль по толпе людей, которые находились на фестивале кантри музыки. Стрельба вызвала массовую панику. Люди двигались во всех направлениях и не знали, откуда шла опасность. Свидетели говорят, что это длилось 15 минут.

Смит праздновал 43-летие своего брата, когда произошла атака. Он помог десяткам незнакомых людей выйти из зоны опасности, когда сотни пуль пронизывали воздух. Мужчина продолжал забирать людей под укрытие, пока сам не попал под пули.

Смит является отцом троих маленьких детей, которых воспитывает вместе с Кристал Джонс. Сестра Джонс создала страницу на GoFundMe, чтобы покрыть расходы на медицинскую помощь. Она написала: "Джонатан был расстрелян во время бойни в Лас-Вегасе, пытаясь обеспечить безопасность других людей. Он отмечал 43-летие своего брата, когда начались выстрелы. По словам свидетелей, он помог спасти десятки людей, прежде чем был ранен".

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"Джонатан Смит – любящий отец троих детей, Джонатана-младшего, Джайден Старр и Джулиан", – добавила она.

Как сообщал УНИАН, по последним данным, количество погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе составляет 59 человек, еще 527 получили ранения.

Стрельба произошла во время проведения музыкального фестиваля кантри-музыки "Урожай" (Harvest) в американском Лас-Вегасе. Полиция установила, что 64-летний Стивен Крейг Паддок из Мескита (Невада) открыл стрельбу по посетителям фестиваля с номера на 32-м этаже отеля Mandalay Bay. Президент США Дональд Трамп назвал расстрел людей в Лас-Вегасе воплощением зла в чистом виде.