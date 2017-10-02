Украинцев на данный момент нет среди пострадавших из-за стрельбы в Лас-Вегасе

Граждан Украины на данный момент нет среди пострадавших в результате стрельбы на фестивале кантри-музыки в американском Лас-Вегасе. Об этом в Twitter сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"Стрельба в Лас-Вегасе. Ведутся следственные действия. Предварительно - украинцев среди погибших или раненых нет. Горячая линия +1 (415) 690 0460", - сообщили в МИД.

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Как сообщал УНИАН, стрельба произошла во время проведения музыкального фестиваля кантри-музыки "Урожай" (Harvest) в американском Лас-Вегасе. Полиция установила, что 64-летний Стивен Крейг Паддок из Мескита (Невада) открыл стрельбу по посетителям фестиваля из номера на 32-м этаже отеля Mandalay Bay. Спецподразделения городского департамента полиции Лас-Вегаса отреагировали на сообщение о выстрелах, пробили проход в гостиничный номер и нашли стрелка мертвым.

В результате стрельбы 50 человек погибли, не менее 406 были госпитализированы.