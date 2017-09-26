Пентагон намерен показать Трампу варианты действий на провокации КНДР

Пентагон намерен предоставить президенту США Дональду Трампу варианты по Северной Корее, если КНДР продолжит провокационные действия, передает Reuters.

Об этом заявил представитель американского министерства обороны полковник Роберт Мэннинг.

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«Если Северная Корея не прекратит свои провокационные действия, мы сделаем так, чтобы предоставить президенту варианты, чтобы разобраться с Северной Кореей», — отметил он.

Такое заявление представитель ведомства сделал после того, как в КНДР заявили о праве их вооруженных сил сбивать стратегические бомбардировщики США даже в международном воздушном пространстве.