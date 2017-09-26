Пентагон намерен показать Трампу варианты действий на провокации КНДР
00:29, 26 сентября 2017Мир
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«Если Северная Корея не прекратит свои провокационные действия, мы сделаем так, чтобы предоставить президенту варианты, чтобы разобраться с Северной Кореей», заявили в Пентагоне.
Запуск ракеты Hwasong-12 / REUTERS
Пентагон намерен предоставить президенту США Дональду Трампу варианты по Северной Корее, если КНДР продолжит провокационные действия, передает Reuters.
Об этом заявил представитель американского министерства обороны полковник Роберт Мэннинг.
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«Если Северная Корея не прекратит свои провокационные действия, мы сделаем так, чтобы предоставить президенту варианты, чтобы разобраться с Северной Кореей», — отметил он.
Такое заявление представитель ведомства сделал после того, как в КНДР заявили о праве их вооруженных сил сбивать стратегические бомбардировщики США даже в международном воздушном пространстве.
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