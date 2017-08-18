В результате теракта в Камбрильсе пострадали восемь человек

По последним данным, восемь человек пострадали в результате попытки террористической атаки в курортном городе Камбрильс в Каталонии. Об этом сообщает в пятницу местная полиция на странице в Twitter.

Один из пострадавших - полицейский, еще один - предполагаемый террорист. Двое раненых в тяжелом состоянии.

Читайте такжеПодозреваемый в теракте в Барселоне сообщил в полицию о краже документов

На месте происшествия работают саперы, они осматривают тела предполагаемых террористов, на которых, как сообщается, были пояса смертников. Полиция предупреждает, что в ближайшее время будет совершено несколько контролируемых взрывов.

Полиция Каталонии предполагает, что теракт в Камбрильсе может быть связан с наездом на пешеходов в Барселоне, что произошло ранее, и взрывом в жилом доме в Альканаре.

Как сообщал УНИАН, в ходе спецоперации в Камбрильсе были застрелены четверо подозреваемых и предотвращен второй теракт, который должен был последовать за нападением в Барселоне.

Нападавшие в Камбрильсе ночью в пятницу сбили минивэном несколько человек, нанеся им травмы, по всей видимости в попытке повторить совершенное за несколько часов до этого нападения в Барселоне.