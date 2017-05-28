Теракт в Манчестере: полиция опубликовала фото смертника

Следствие установило, где в последние часы перед терактом находился Салман Абеди, который привел в действие взрывное устройство 22 мая в Манчестере, сообщает "112 Украина" со ссылкой на Twitter полиции города.

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Полицейские публикуют изображение Абеди, снятое камерой наблюдения неподалеку от спортивно-концертного комплекса "Манчестер Арена" незадолго до взрыва.

"Мы собираем максимальный объем сведений о том, чем занимался Абеди начиная с 18 мая, когда он вернулся в Великобританию. Расследование добилось существенного прогресса. Нам известна квартира в центре города, в которой проживал Абеди, и путь, по которому он направился к "Манчестер Арене". С большой долей вероятности в этой квартире было собрано взрывное устройство", – отметили в ведомстве.

Полиция сообщила, что арестованы 13 подозреваемых в причастности к теракту.

Как сообщал УНИАН, вечером 22 мая в британском Манчестере после концерта американской певицы Арианы Гранде случился взрыв. Полиция рассматривает произошедшее как террористический акт. Согласно последним данным, в результате взрыва погибли не менее 22 человек и почти 120 пострадали. ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение.

Также полиция подтвердила, что взрыв в Манчестере совершил местный житель Салман Абеди.

Силовики провели обыск в манчестерском доме 22-летнего Салмана Абеди, который и привел в действие взрывное устройство в фойе Manchester Arena. По предварительным данным, бомбу изготовил не он, а кто-то другой.

Ранее сообщалось, что полиция уже задержала восемь подозреваемых, в том числе женщину. По информации Reuters, женщина уже освобождена.