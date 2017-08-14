Врезавшийся в демонстрантов в США водитель вдохновлялся нацистскими идеями - СМИ

Джеймс Алекс Филдс, врезавшийся на машине в толпу демонстрантов в американском Шарлотсвилле, вдохновлялся нацистскими идеями. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на его школьного учителя истории, передает РБК.

По словам учителя, экстремистские взгляды Филдс разделял еще со школы. "Было очевидно, что у него было увлечение нацизмом, и что он преклоняется перед Адольфом Гитлером. Он был убежден в превосходстве белой расы", - утверждает преподаватель.

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По словам родных Филдса, которому в этом году исполнилось 20 лет, он рос без отца. В 2015 году Филдс поступил на службу в армию, однако пробыл на военной службе только около 4 месяцев. Причины, по которым он ушел из армии, неизвестны.

Один из праворадикальных активистов сообщил The Washington Post, что Филдс был членом группировки Vanguard America, придерживающейся взглядов, близких к нацистским. В то же время, сама группировка в специально выпущенном в Twitter заявлении опровергает какую-либо связь с ним.

Ранее сообщалось, что одна женщина погибла и 34 человека были травмированы, когда автомобиль въехал в толпу тех, кто выступал против митинга ультраправых. Полиция арестовала 20-летнего Джеймса Филдса, предположительно, сидевшего за рулем машины. Ему предъявлено обвинение в убийстве второй степени.