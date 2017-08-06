Боевик ИГИЛ рассказал о подготовке в Сирии террористов для атак в Европе - СМИ

Боевик группировки «Исламское государство», взятый в плен курдским ополчением, рассказал о тайной ячейке террористов в Сирии, где готовят смертников для совершения терактов в Европе, сообщает The Times.

По его словам, вступивших в ячейку обучают в секретном лагере в Сирии, после чего возвращают на родину. Обучение длится семь месяцев.

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«Вступить в ячейку предлагают всем европейцам, пересекающим границу Сирии. Из 20 человек, согласившихся на тренировки, только пятеро их оканчивают. После этого они возвращаются в Европу и совершают теракты»,— рассказал боевик во время допроса.

Он добавил, что за два года террорист насчитал около 50 выходцев из Германии, Франции, Бельгии и Британии, которые успешно закончили обучение.

Ранее сообщалось, что во Францию вернулись более 200 воевавших в Сирии граждан.