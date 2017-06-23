Стало известно, какие требования арабские страны выдвинули к Катару

Представители Кувейта в ночь на пятницу, 23 июня, передали Катару ряд требований от арабских стран, объявивших ему эмбарго. В случае выполнения этих требований эмбарго будет снято, а дипломатические отношения - восстановлены. Об этом пишет Deutsche Welle.

13 пунктов требований предусматривают, помимо прочего, что Катар должен обрубить все связи с "Братьями мусульманами", "Аль-Каидой", "Исламским государством", "Хезболлой" и другими радикальными группами и перестать финансировать террористические организации.

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Кроме того, Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Египет требуют от Катара прекратить давать свое гражданство гражданам этих государств и выдать тех, кого в этих странах разыскивают за терроризм.

От Катара требуют разорвать дипломатические отношения с Ираном и выслать из страны всех представителей Корпуса стражей исламской революции. Разрешается сохранить лишь те торговые отношения с Тегераном, которые не противоречат американским санкциям.

Агентство AP, в распоряжении которого находится список требований, пишет, что Катар вынуждают также закрыть англоязычный канал "Аль-Джазира" и выплатить неопределенную сумму компенсаций. На выполнение требований Катару дали 10 дней.

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен, Бахрейн, Ливия, Мальдивская Республика и Республика Маврикий разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. В Дохе назвали эти обвинения безосновательными. Кувейт выступает в роли посредника между сторонами конфликта.

Напомним, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Ливия, Египет и Йемен разорвали дипломатические отношения с Катаром 5 июня. После этого к ним присоединились еще пять арабских государств, все они обвинили Катар во вмешательстве во внутренние дела других стран, а также в спонсировании террористов.

Власти Катара все обвинения отвергли и назвали изоляцию со стороны арабских стран посягательством на суверенитет.