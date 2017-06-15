Путин прокомментировал заявление экс-главы ФБР о вмешательстве Москвы в выборы в США

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что Россия не занимается никакой подпольной подрывной деятельностью.

Об этом он сказал в ходе очередной «прямой линии», комментируя заявление экс-главы ФБР Джеймса Коми о вмешательстве Москвы в президентские выборы в США.

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«Господин бывший директор ФБР сказал, что он считает, что вмешательство РФ в выборный процесс было, никаких доказательств он при этом не приводит. Как он говорит, влияние на наши умы, на то, как мы должны поступать, было. А вообще, разве в мире есть по-другому?», - заявил Путин.

Он утверждает, что в мире осуществляется постоянная пропаганда США и постоянная финансовая подпитка неправительственных организаций, ориентированных на США. «Это разве не влияние на умы и не попытка повлиять на то, как мы должны действовать в избирательных кампаниях?», - сказал Путин.

«Из года в год это продолжается. Возьмите глобус, крутаните, пальцем ткните в любое место – там американские интересы и там точно их вмешательство. Я знаю это по разговорам практически со всеми руководителями глав государств. Все просто не хотят ссориться с американцами, никто прямо об это не говорит, но все говорят одно и то же», - уверен Путин.

«У нас есть свое мнение, мы его открыто высказываем, но это никакая не подпольная подрывная деятельность, мы высказываем свою точку зрения», - считает президент РФ.

«Второе: он (экс-глава ФБР - УНИАН) сказал, что он не видит, у него нет никаких доказательств о том, что мы (Россия – УНИАН) вмешивались в подсчет голосов. Слава Богу, хоть это, уже хорошо», - добавил Путин.

Как сообщал УНИАН, 8 июня бывший директор Федерального бюро расследований Коми во время выступления на заседании комитета по разведке Сената США заявил, что не сомневается, что Россия вмешивалась в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году.

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На вопрос сенаторов, имеет ли он какие-либо сомнения относительно того, что Россия пыталась вмешиваться в выборы в 2016 году, Коми отметил: "Не имею".

Также Коми не сомневается, что российское правительство имеет отношение к кибервмешательству в избирательный процесс, а также, что российская власть полностью осознавала свои действия.

В то же время бывший директор ФБР уверен, что вмешательство России в выборы не повлияло на исход голосования. "Я уверен, что когда оставил должность директора, я вообще не видел никаких признаков этого", - подчеркнул Коми.

Он также отметил, что президент Дональд Трамп не просил его когда-либо остановить расследование ФБР относительно вмешательства России в избирательный процесс.