Россию поймали на незаконных поставках оружия

Москва не так давно громко обвиняла ряд европейских стран в поставках вооружений в Грузию, которая под санкциями ООН вовсе не находилась и не находится…Сама же Россия не гнушается поставлять оружие в конфликтные зоны...

Продажа оружия никогда не была прозрачным бизнесом. В очередной раз эту аксиому подтвердила детективная история вокруг задержания 28 января с.г. ВМС США в Красном море российского судна «Мончегорск» под флагом Республики Кипр. В ходе досмотра сухогруза были выявлены интересные факты: судно зафрахтовано Ираном и перевозит груз военного назначения для министерства обороны Сирии. Место назначения — сирийский порт Латакия.

Вместе с тем, по данным американской и израильской разведок, которые сопровождали «Мончегорск» еще с момента его загрузки в Иране, истинными получателями груза должны были стать исламистские террористические группировки в секторе Газа. При этом владельцем судна выступала кипрская компания NB SHIPPING LIMITED — дочернее предприятие российского ОАО «Мурманское морское пароходство».

Ввиду отсутствия у США права на изъятие груза американские власти обратились к руководству Кипра по вопросу его конфискации. Кипр дал добро, в результате чего 29 января с.г. «Мончегорск» был арестован кипрскими кораблями из состава морского компонента Национальной гвардии республики. По результатам повторного осмотра кипрская сторона полностью подтвердила наличие запрещенных материалов на борту российского судна.

В целях окончательного установления характера груза «Мончегорска» и его предполагаемых объемов 31 января с.г. судно было поставлено на внешний рейд кипрского порта Лимасол, а 2 февраля кипрские эксперты провели его детальное обследование. Результаты комплексного осмотра подтвердили ранее сделанные выводы, которые были озвучены министром обороны Кипра К.Папакостасом. Так, по его словам, на российском судне были выявлены несколько сотен контейнеров с исключительно военными грузами, в том числе элементами ракетных систем, которые используются исламскими экстремистами для обстрелов территории Израиля.

10 февраля министр иностранных дел Кипра Маркус Киприано сообщил, что владельцы груза, перевозимого контейнеровозом «Мончегорск», нарушили запрет СБ ООН на вывоз оружия из Ирана. 13 февраля кипрские власти сняли с «Мончегорска» несколько контейнеров, но по-прежнему ничего не сообщают об их содержимом. В самом Израиле предполагали, что на судне, шедшем под кипрским флагом, перевозилась партия иранского оружия для «Хезболлы» или ХАМАСа.

Российская радиостанция «Эхо Москвы» в прошлую пятницу сообщила, что на борту «Мончегорска» был российский экипаж, хотя судно и ходит под кипрским флагом. Представитель компании, осуществляющей техническое обслуживание судна, Владимир Прокопенко заявил в эфире «Эха Москвы», что, похоже, моряки «не совсем знали, что перевозили». Господин Прокопенко также сообщил: «судно выполняло обыкновенный коммерческий рейс, к судовладельцу никаких претензий нет», потому что, по его словам, резолюция Совбеза ООН, запрещающая экспорт иранского оружия и военных материалов, была принята после того как оно вышло из порта Ирана. Хотя, как известно, резолюция СБ ООН № 1747, запрещающая экспорт оружия из Ирана, была принята около двух лет назад — 24 марта 2007 года.

На основании полученных данных таможенная служба Кипра составила соответствующий протокол, который был направлен Комитету ООН по санкциям. В соответствии с выводами международных экспертов, характер и статус груза судна «Мончегорск», а также факт его перевозки, является прямым нарушением Резолюции CБ ООН №1747 от 24.03.2007 г., которая однозначно запрещает экспорт Ираном товаров военного и двойного назначения. Учитывая приведенные обстоятельства, а также рекомендации ООН, 16 февраля с.г. правительство Кипра приняло решение о конфискации груза судна «Мончегорск», который был доставлен на военно-морскую базу Национальной гвардии республики в городе Мари.

Приложит ли теперь руководство Российской Федерации все усилия для предотвращения подобных ситуаций в будущем? Тем более что к нелегальной торговле оружием была причастна фактически государственная структура России — ОАО «Мурманское морское пароходство». И особенно если вспомнить, что сама Москва не так давно весьма жестко обвиняла ряд европейских стран в поставках вооружений в Грузию, которая под санкциями ООН вовсе не находилась и не находится…

Но министр иностранных дел Российской Федерации С.Лавров всего лишь «поддержал действия кипрской стороны по задержанию российского судна, а также арест его груза», никак не объясняя истинных причин возникших проблем и демонстрируя разительное отличие реакции российской стороны на ситуацию вокруг украинского судна «Фаина». Хотя привлекает к себе внимание закулисная возня вокруг «Мончегорска», явно направленная на «зачистку» возникшей проблемы. В частности, следует отметить внеплановые визиты С.Лаврова в Израиль, а также министра обороны Ирана М.Наджара в Москву, которые странным образом совпали с проблемами «Мончегорска», задержанного за транспортировку запрещенных грузов.

Возможно, приведенный случай можно отнести к досадным недоразумениям, связанным со сложностью современных отношений в неокапиталистической России. Если бы не еще одно «но», а именно неприкрытое участие России в поставках оружия и военной техники во все возможные зоны конфликтов сегодняшнего дня. Так, на протяжении последних лет Россия поставляла оружие:

— Армении и Азербайджану, которые остаются в состоянии вооруженного конфликта из-за Нагорного Карабаха. В частности за несколько последних лет Россия передала Армении вооружения и военной техники на общую сумму больше полутора миллиардов долл. США, в том числе военно-транспортные самолеты Ил-76, танки, боевые машины пехоты, ракетно-артиллерийские системы, а также стрелковое вооружение. Параллельно танки и БМП передавались и вооруженным силам Азербайджана;

— африканским странам, в том числе Эфиопии, Эритреи, Судану, Алжиру и Марокко, на территориях которых периодически возникают вооруженные конфликты. Так, на протяжении последних лет Россия поставила: Судану (конфликт в Дарфуре и южных провинциях страны) —10 истребителей МиГ-29, 30 БТР 80, 30 вертолетов Ми-17 и Ми-24; Эфиопии (конфликт с Эритреей) — 12 вертолетов Ми-17 и Ми-24, 6 истребителей Су-27 и 10 самоходных гаубиц; Эритрее (конфликт с Эфиопией) — 4 вертолета Ми-17, 200 ПЗРК «Игла», 80 противотанковых комплексов «Корнет-Э»; Алжиру (конфликт с Марокко) — 42 транспортно-боевых вертолета Ми-17, 22 фронтовых бомбардировщика Су-22МК и 8 Су-30МКА, 132 танка Т-90СА; Марокко (в свою очередь — конфликт с Алжиром) — 6 зенитных ракетно-артиллерийских ракетных комплексов «Тунгуска-М1»;

— странам Среднего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Шри-Ланку (в стране продолжается конфликт между правительственными войсками и повстанческими группировками «Тигров освобождения Тамилы») — ударные вертолеты, бронетанковою технику, истребители МиГ-29; Мьянму (внутренний вооруженный конфликт между правительством и оппозицией) — танки Т-72; Индонезию (происходят периодические вооруженные столкновения между правительственными войсками и оппозицией в юго-западных провинциях страны) — БМП-ЗФ, истребители Су-27, вертолеты Ми-17;

— государствам Ближнего Востока: Ирану — около 30 вертолетов Ми-17, более 550 противотанковых ракет «Штурм-В», штурмовики Су-25; Сирии — истребители МиГ-31, зенитные ракетные артиллерийский комплексы «Панцирь-1СЭ», береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бастион».

Таким образом, Россия фактически вооружала все стороны конфликтов. И в этой связи хотелось бы вернуться к ситуации на Южном Кавказе и связанным с ней претензиям российской стороны по поводу иностранных поставок оружия Грузии. Хотелось бы получить убедительный ответ российской стороны на достаточно простой вопрос: откуда у маленьких непризнанных республик на грузинской территории взялась тяжелая военная техника, в том числе и боевые самолеты, как это было в случае с Абхазией? И не в самой ли России причина перманентных конфликтов на Кавказе, которые продолжаются вот уже около двадцати лет?

История вокруг «Мончегорска» — вряд ли последний пример из этой серии. Так, уже на этой неделе стало известно, что военная прокуратура России возбудила уголовное дело в отношении нескольких военнослужащих военно-морского флота России, подозреваемых в контрабанде в Таджикистан 30 противолодочных ракет и 200 авиабомб. Об этом на коллегии Генпрокуратуры РФ рассказал главный военный прокурор Сергей Фридинский. Следствие установило, что военнослужащие ВМФ совместно с группой коммерсантов переправили в Таджикистан оружия на сумму 8 млн. долл. В дальнейшем ракеты и бомбы предполагалось продать в Китай. Имена подозреваемых, звания и другие подробности не сообщаются. В скандальном деле о контрабандном вывозе за рубеж из России 30 противолодочных ракет и 200 авиабомб для продажи в Китай замешаны высокопоставленные военные чины ВМФ РФ. Об этом сообщил журналистам источник, близкий к следствию. Так что продолжение оружейных историй следует…

Иван Рябчий, Defense Express