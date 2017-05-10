Санкции против России остаются в силе - Госдепартамент США

Санкции против Российской Федерации, введенные из-за нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины, остаются в силе.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Науэрт, обнародованном на сайте ведомства по итогам встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

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В частности, она заявила, что стороны более часа обсуждали разный круг вопросов, включая ситуацию в Украине и Сирии, а также вопросы двусторонних отношений.

"В отношении Украины секретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость достижения прогресса на пути полного выполнения Минских соглашений. Санкции в отношении России будут оставаться в силе, пока Москва не отменит те действия, которые привели к их введению", - говорится в заявлении.

Также сказано, что стороны "обсудили важность задачи разгрома "Исламского государства", деэскалации насилия в Сирии и принятия мер для того, чтобы гуманитарная помощь дошла к сотням тысяч мирных граждан по всей стране".

Кроме того, они снова подтвердили поддержку политического процесса, который проходит под эгидой ООН в Женеве и который призван, чтобы добиться длительного урегулирования конфликта в Сирии. "Соединенные Штаты и Россия согласились продолжать обсуждение по урегулированию других вопросов двусторонней обеспокоенности, в том числе по стратегической стабильности", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Вашингтоне Лавров провел встречи с президентом США Трампом и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.