Перед выборами во Франции Макрон и Ле Пен в опросах идут "нога в ногу"

Во Франции рейтинги проевропейского кандидата-самовыдвиженца Эммануэля Макрона и лидера ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен идут "нога в ногу" перед первым туром выборов президента Франции, который состоится 23 апреля.

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Как сообщает издание EUObserver, за пять дней до первого тура выборов, согласно опросам общественного мнения, четыре кандидата очень близко находятся друг от друга, чтобы попасть во второй тур.

Согласно опросу Elabe, проведенному для журнала L'Express, кандидаты Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен идут нога в ногу перед первым туром выборов президента Франции.

Исследование показывает, что центрист Макрон должен набрать 24% голосов в первом туре, тогда как ультраправая Ле Пен - 23%. Этот же опрос демонстрирует, что консервативный кандидат Франсуа Фийон и левый кандидат Жан-Люк Меленшон должны получить 19,5% и 18% соответственно.

Все четыре кандидата агитировали за себя и в Пасхальные выходные, чтобы убедить французских избирателей в свою пользу среди неопределившихся граждан, количество которых составляет четвертую часть электората.