Ле Пен пообещала приостановить легальную иммиграцию во Францию
Ле Пен выступает за введение более жестких иммиграционных правил.
Кандидат в президенты Франции и лидер правого "Национального фронта" Марин Ле Пен пообещала в случае победы на выборах полностью запретить любую иммиграцию в страну до тех пор, пока не будут согласованы и приняты новые законы, регулирующие легальную миграцию, передает Русская служба ВВС.
"Я хочу ввести мораторий на всю легальную иммиграцию, чтобы остановить эту безумную, неконтролируемую ситуацию, которая тянет нас вниз", - заявила Ле Пен.
После этого, по ее словам, планируется ввести "более жесткие, более разумные, более гуманные, более контролируемые правила" по иммиграции.
Другой участник предвыборной гонки - независимый кандидат Эммануэль Макрон - в ходе выступления перед своими сторонниками пообещал сохранить членство Франции в Евросоюзе и при этом усилить ее роль в блоке.
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"Нам нужна Европа, и мы переделаем ее. Я стану президентом, который пробудит наши европейские амбиции", - заявил Макрон.
Согласно последним данным соцопросов, Макрон и Ле Пен выйдут во второй тур президентских выборов, который состоится 7 мая. Фаворитом второго тура считается Макрон.
По данным опроса на канале BFMTV, в первом туре он наберет 24% голосов, Ле Пен - 23%, а консерватор Франсуа Фийон заручится поддержкой 19,5% избирателей.
В ходе своей кампании Марин Ле Пен не раз выказывала свою симпатию в адрес российских властей, а также заявляла, что Евросоюз распадается, так как он больше не нужен его жителям.