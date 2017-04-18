Ле Пен пообещала приостановить легальную иммиграцию во Францию

Кандидат в президенты Франции и лидер правого "Национального фронта" Марин Ле Пен пообещала в случае победы на выборах полностью запретить любую иммиграцию в страну до тех пор, пока не будут согласованы и приняты новые законы, регулирующие легальную миграцию, передает Русская служба ВВС.

"Я хочу ввести мораторий на всю легальную иммиграцию, чтобы остановить эту безумную, неконтролируемую ситуацию, которая тянет нас вниз", - заявила Ле Пен.

После этого, по ее словам, планируется ввести "более жесткие, более разумные, более гуманные, более контролируемые правила" по иммиграции.

Другой участник предвыборной гонки - независимый кандидат Эммануэль Макрон - в ходе выступления перед своими сторонниками пообещал сохранить членство Франции в Евросоюзе и при этом усилить ее роль в блоке.

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"Нам нужна Европа, и мы переделаем ее. Я стану президентом, который пробудит наши европейские амбиции", - заявил Макрон.

Согласно последним данным соцопросов, Макрон и Ле Пен выйдут во второй тур президентских выборов, который состоится 7 мая. Фаворитом второго тура считается Макрон.

По данным опроса на канале BFMTV, в первом туре он наберет 24% голосов, Ле Пен - 23%, а консерватор Франсуа Фийон заручится поддержкой 19,5% избирателей.

В ходе своей кампании Марин Ле Пен не раз выказывала свою симпатию в адрес российских властей, а также заявляла, что Евросоюз распадается, так как он больше не нужен его жителям.