Подозреваемый в организации теракта в Петербурге заявил, что не признавал вину

Один из предполагаемых организаторов теракта в петербургском метро Аброр Азимов отказался от признательных показаний.

"То, что я причастен к взрыву — я этого не говорил", — передает его слова РИА Новости.

"Против ареста я не возражаю. То, что я причастен к взрыву — я этого не говорил. Мое участие есть, но не прямое", — добавил он. По словам Азимова, ему дали команду, но он не знал, что участвует в теракте.

Читайте также"Произошел хлопок, запыление": машинист поезда метро рассказал о теракте в Петербурге (видео)

В свою очередь, представитель СК заявил в суде, что следствие продолжает поиск организаторов и соучастников террористов, устроивших взрыв в петербургском метро.

Ранее адвокат заявил, что задержанный в Подмосковье Аброр Азимов признал вину в организации теракта в петербургском метро.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля ФСБ РФ сообщила о задержании одного из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге 3 апреля во время отправления поезда метро со станции "Сенная площадь" в направлении станции "Технологический институт" произошел взрыв. Мощность взрывного устройства оценили в 200-300 г в тротиловом эквиваленте.