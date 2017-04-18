Подозреваемый в организации теракта в метро Петербурга признал свою вину

Задержанный в Подмосковье Аброр Азимов признал вину в организации теракта в петербургском метро, заявил в Басманном суде его адвокат Армен Задоян.

"Он признает вину", — сказал адвокат, не уточняя деталей, передает РИА Новости. В скором времени, как ожидается, суд начнет заседание по поводу ареста Азимова.

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Как сообщал УНИАН, 17 апреля ФСБ РФ сообщила о задержании одного из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге 3 апреля во время отправления поезда метро со станции "Сенная площадь" в направлении станции "Технологический институт" произошел взрыв. Мощность взрывного устройства оценили в 200-300 г в тротиловом эквиваленте.

По данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, погибли 15 человек, в больницах находятся 49 пострадавших.