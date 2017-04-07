Теракт в Стокгольме: СМИ показали момент задержания подозреваемого (видео)

18:04, 07 апреля 2017
Мир
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В СМИ появилась информация и о втором задержанном.

Опубликовано видео якобы задержания подозреваемого в наезде грузовиком на людей в центре Стокгольма, пишет на своей странице в Twitter Медуза.

Есть информация и о втором задержанном, передает Expressen. Впрочем, полиция не подтверждает и задержание первого. 

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Ранее полицейские подтвердили, что в результате случившегося погибли три человека и восемь пострадали.

Как сообщал УНИАН, в Стокгольме грузовик въехал в толпу. Инцидент произошел около 15:00 по местному времени на пешеходной улице Дроттнинггатан (Королевской улице).

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что наезд грузовика на толпу людей в центре Стокгольма является террористической атакой.

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Новость в сюжете: Наезд грузовика на толпу в Стокгольме
Теги: #теракт#Стокгольм