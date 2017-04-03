На месте взрыва в метро Петербурга обнаружили 12 тел - СМИ

На месте взрыва в петербургском метро обнаружили 12 тел: восемь — в вагоне, два — на станции, два — в тоннеле, передает российский сайт Life.

Кроме того, сотрудники экстренных служб нашли фрагменты тел.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в метро в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. На данный момент известно о 50 пострадавших.

Сейчас все станции петербургской подземки закрыты на вход и выход.

Ранее Путин прокомментировал взрыв на синей ветке в метро Санкт-Петербурга. Говоря о причинах, он отметил, что ещё рано делать выводы: всё покажут результаты расследования.