На месте взрыва в метро Петербурга обнаружили 12 тел - СМИ
17:04, 03 апреля 2017Мир
3220 0
СМИ сообщили о 12 жертвах взрыва в метро Санкт-Петербурга.
В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга много пострадавших / REUTERS
На месте взрыва в петербургском метро обнаружили 12 тел: восемь — в вагоне, два — на станции, два — в тоннеле, передает российский сайт Life.
Кроме того, сотрудники экстренных служб нашли фрагменты тел.
Читайте такжеВ Санкт-Петербурге в метро прогремел взрыв: все подробности (фото, видео)
Как сообщал УНИАН, сегодня в метро в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. На данный момент известно о 50 пострадавших.
Сейчас все станции петербургской подземки закрыты на вход и выход.
Ранее Путин прокомментировал взрыв на синей ветке в метро Санкт-Петербурга. Говоря о причинах, он отметил, что ещё рано делать выводы: всё покажут результаты расследования.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Взрыв в метро в Санкт-Петербурге