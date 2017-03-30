Турция объявила о завершении военной операции на севере Сирии

Турецкие власти объявили о завершении военной операции на севере Сирии. Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности, передает Дождь.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подчеркнул, что в случае, если в будущем военным придется выполнять какие-то задачи на сирийской территории, то это будет делаться в рамках уже другой операции.

"Мы очистили территорию от террористов, там разместилась Свободная сирийская армия, туда вернулись беженцы, жизнь налаживается. Операция "Щит Евфрата" закончена. Впоследствии, если нам что-то будет угрожать, может быть проведена новая операция, и она будет иметь другое название", - заявил Йылдырым.

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При этом, добавляет Би-Би-Си, премьер не объявил о новых военных операциях, а также о том, как долго еще турецкие солдаты будут находиться на территории соседнего государства.

Как сообщал УНИАН, с августа 2016 года турецкие военные проводили в Сирии операцию «Щит Евфрата» против террористической группировки «Исламское государство».

В начале декабря Турция направила в Сирию для участия в операции «Щит Евфрата» дополнительно 300 турецких бойцов диверсионных спецподразделений.

Как сообщало турецкое агентство Anadolu, участие турецкой армии в операции основывается на признанном на международном уровне праве государства на самооборону и стремлении ликвидировать террористическую угрозу для Турции, особенно со стороны "Исламского государства".

В рамках операции поставлена цель очистить приграничные районы Турции от террористов, обеспечить доставку гуманитарной помощи и оказать поддержку международной миссии по борьбе с "Исламским государством".