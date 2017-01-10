Глава ЦРУ заявил о недооценке Трампом роли разведки

Об этом в комментарии CNN заявил директор ЦРУ Джон Бреннан, передает РБК.

«Новая администрация и любой президент должны признать, что это сложный и опасный мир и что разведывательное сообщество и служащие разведки могут помочь сохранить эту страну в безопасности и защитить наши национальные интересы в сфере безопасности», — приводит телеканал слова Бреннана.

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Глава ЦРУ также добавил, что «любой президент или администрация, которые не признают этой роли [разведки], подвергают национальную безопасность этой страны большому риску и опасности».

Ранее, по данным CNN, комментируя доклад разведки США о «вмешательстве России» в выборы, Бреннан заявлял о том, что в разведывательном сообществе «имеют большую уверенность в своих знаниях, понимании ситуации и оценке того, что произошло». Об этом, как отмечает телеканал, директор ЦРУ сообщил накануне встречи с Трампом.