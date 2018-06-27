Погромы в Греции: призрак коммунизма снова бродит по Европе

Сегодня греческие заведения объявили забастовку из-за гибели 15-летнего анархиста, который погиб от рук полиции. Во вторник же греки должны похоронить погибшего Александроса-Андреаса Григоропулоса, который был застрелен 6 декабря полицейским в уличной стычке. А в среду в стране объявлена всеобщая забастовка, которая затронет государственные службы и частный сектор. Ни одно событие не вызывало таких волнений в греческом обществе, как гибель пятнадцатилетнего подростка. Как все происходило? Каковы глубинные причины того, что произошло? Является ли частный случай проявлением общей тенденции?

Греки в отличие от нас, живущих на постсоветском пространстве, никогда не переживали «счастье» социализма. В этом обществе не только нет разочарований социализмом, но напротив – идеи марксизма поддерживает значительная часть греческого общества. И особенно сильно увлечение марксизмом среди студентов. В отличие от Советского Союза, греческая молодежь поддерживает троцкизм, маоизм и даже сталинизм. Район Эксархия в Афинах всегда был центром тусовок леворадикальной греческой молодежи. В Афинском университете, в аспирантуре которого я учился и защищал диссертацию, из нескольких сотен знакомых греков наиболее умеренных взглядов придерживались коммунисты. В основном же молодежь вешает на стены фотографии Сталина, Мао, Че Гевары. Они искренне считают, что парламентская республика «выродок» буржуазных элит, и надо брать власть в руки революционным путем. В студенческих комитетах (а они являются сильными органами молодежного самоуправления), традиционной является такая партийная карта: один центрист, один коммунист и остальные восемь человек – представители ультралевых партийных организаций. По моим прикидкам, 80 процентов греческой молодежи это - почитатели крайней левой идеи. При дискуссиях, на мои увещевания, что концепции светлого будущего нет места в серьезной науке, а социалистическая мечта оплачена сорока миллионами жизней, греки философски говорили, что капитализм ежедневно медленно и методично уничтожает людей неравенством.

Но возвращаясь в Эксархии... В этом микрорайоне расположены маленькие типографии, которые печатают книги Троцкого и даже Сталина. Здесь находится большое количество разного рода кафешек и баров, где собирается молодежь, мечтающая походить на Троцкого и Че Гевару. Для этих ребят особым шиком считается пристать к полицейским, отобрать у них дубинку или же поджечь полицейскую машину. Греческая полиция вообще старается не входить в этот район, и до недавнего времени не использовала никаких жестких методов борьбы против таких молодых людей. Во многом это объясняется и тем, что ситуация нынешнего правительства достаточно шаткая. Их коалиция имеет перевес в парламенте всего в один голос. Низок уровень доверия к правоцентристскому правительству. Поэтому полиция негласно избегала любых стычек со студентами, стараясь не провоцировать их.

Но в прошлую субботу ситуация вышла из-под контроля. Несколько молодых людей связались с двумя полицейскими (полицейский отряд, это отряд аналог нашего ОМОНа). Сейчас греческая пресса дает самые разные трактовки произошедшего инцидента, в котором погиб Александрос Григолополос. По одной версии, молодые люди напали на машину полицейских. Полицейский пытался предотвратить трагедию, выстрелив два раза вверх, и один раз – в пол. И одна из пуль попала рикошетом в молодого человека. По другой версии, в ходе разговора молодые люди стали провоцировать патруль словами: ничего вы нам не сделаете, в ответ на что полицейский выстрелил в молодого человека и одна из пуль попала в голову. Данных медицинского вскрытия пока нет. И неизвестно будет ли. Премьер-министр Греции Костас Караманлис выступил с обращением к нации, выразил соболезнование, просил прощения, обещал защитить страну от беспорядков. Полицейские, участвовавшие в инциденте, отстранены от своих обязанностей. Но это не останавливает взрыва возмущения греческого общества. В стране начались беспорядки. К слову, греческое общество с большим недоверием относится к полиции. Еще до недавнего времени она ассоциировалась у них с жандармами периода военной хунты. В греческом обществе бытует мнение, что половина полиции в мегаполисе настроена на то, чтобы защищать и охранять политиков, а не народ. Поэтому когда несколько тысяч радикально настроенных молодых людей, лица которых закрыты масками и капюшонами, стали жечь центральные магазины, расположенные в центре Афин и филиалы банков это не вызвало резкого негативного протеста. Наоборот - для большинства людей греческого общества это является закономерной реакцией на «убийство ребенка». Поскольку для греков пятнадцатилетний подросток - это ребенок. Вокруг района Эксархия расположены три больших учебных заведения: Афинский Политихнический Университет, свято хранящий традиции студенческих выступлений 70-х годов, юридический факультет Афинского Университета, студенты которого на много месяцев захватывали здания в знак протеста против политики Караманлиса и Высшая школа экономических наук Афин. Все они расположены вокруг района Эксархия. Как мне объяснили мои приятели по аспирантуре, большинство анархистов собираются в этих вузах, куда доступ полиции запрещен и оттуда делают набеги на окружающие магазины, банки, поджигают пластиковые контейнеры для мусора.

Интересно, что сам погибший - представитель почти золотой молодежи. Его отец – директор банка в элитном районе Афин, сам парень ходил в частную школу, а мама – ювелир. Царство Небесное усопшему, это не говорит о нем плохо. Это просто еще один пример, что в греческом обществе хорошо устроенные люди не верят в дело родителей, а носятся с мечтой о прекрасной альтернативе, готовые защищать ее даже с бутылкой зажигательной смеси в руках. Они не бандиты, они не грабят магазины, но они могут ворваться, залить его бензином и сказать: мы ненавидим вас, капиталистов. Они не имеют уважения к чужой собственности. И сейчас ситуация обострена как никогда. Конечно, власть может провести операцию по зачистке. Но если бы хоть где-то прозвучал еще один выстрел, все бы общество объединилось против партии премьера. И на следующих выборах, эта политсила не получила бы и десяти процентов.

Прошедший взрыв - самый многочисленный взрыв леворадикальных сил в греческом обществе. Неудивительно, ведь анархисты чувствуют за собой поддержку людей. Во время таких явлений возникает мародерство. И уже есть первые арестованные. Оппозиция стала требовать отставки действующего правительства. (Интересно, что когда идут «мирные» манифестации, то лидеры профсоюзов требуют не допускать к ним анархистов. Мотивируют это тем, что анархисты нападут на полицию и требования манифестантов будут скомпрометированы).

Вот такая мечтающая о социализме Греция… Но тем не менее, в жизни демонстрирующая два совершенно несоциалистических (в известном нам понимании) качества. Первая: политики в Греции категорически боятся идти наперекор обществу. Вторая: люди в Греции очень трепетно относятся к человеческой жизни.

Всеволод Самохвалов, Кембридж – Афины, исследователь-балканист, восемь лет живший в Афинах, специально для УНИАН