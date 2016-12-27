Москва пытается ослабить ЕС изнутри, финансируя антиевропейские партии - президент Болгарии

Президент Болгарии Росен Плевнелиев заявил, что есть достаточно признаков того, что Россия финансирует антиевропейские партии и СМИ. Об этом он заявил в интервью одному из немецких изданий, пишет DW.

Плевнелиев подчеркнул, что кроме попыток дестабилизировать ЕС, Москва также пытается ослабить ЕС изнутри поддержкой ультранационалистических партий и движений. Кремль пытается на новом идеологическом фундаменте добиться того, что в свое время попытался сделать СССР, а именно распространить сомнения относительно ценностей демократии.

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"Это - организованная политика, проводимая с четкой целью дестабилизации ЕС", - подчеркнул он.

При этом Плевнелиев считает, что в ЕС необходимо объяснить, "что происходит и куда нацелена российская пропаганда".

Напомним, в ноябре этого года пророссийски настроенный Румен Радев был избран президентом Болгарии.

В частности, он пообещал вместе с болгарским правительством работать над отменой санкций против России.