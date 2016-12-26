Юнкер выразил соболезнования президенту России из-за катастрофы самолета Ту-154

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

«С глубоким прискорбием узнал о гибели стольких людей в сегодняшнем крушении самолета над Черным морем. В этот день, мои мысли с погибшими, их семьями и близкими. От меня лично и от имени Европейской комиссии хотел бы выразить вам и через вас всей нации – мои искренние соболезнования», – говорится в заявлении Юнкера.

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Как сообщал УНИАН, самолет российского Минобороны Ту-154 исчез с радаров утром в воскресенье вскоре после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты летели в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, никто из тех, кто находился на борту самолета, не выжил.

На данный момент обнаружены тела 12 погибших. По факту аварии самолета возбуждено уголовное дело.

Понедельник, 26 декабря, объявлен в России общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы в Черном море.