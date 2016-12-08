Судьба Кастро и Каддафи: Путин не сможет "успешно завершить карьеру" - российский журналист

Недавно президент РФ Владимир Путин заявил о желании закончить карьеру. В этом заявлении политические эксперты сразу нашли намек на досрочные выборы в РФ, пишет российский журналист Семен Новопрудский в журнале «Новое время».

«И будут гадать на то, пройдут ли президентские выборы досрочно, в 2017 году (на них неожиданно заложены деньги в бюджете-2017) или в срок, весной 2018-го. Ну и еще на то, станет ли Путин баллотироваться в четвертый раз», - пишет Новопрудский.

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В то же время журналист отмечает, что для успешного завершения карьеры, Путину необходимо идти сейчас, ведь в российской истории есть только один пример относительно добровольной отставки президента – в 1999 году пост оставил Борис Ельцин.

«Лучший для Путина вариант успешного завершения карьеры - уйти сейчас, после окончания в начале 2018 года своего третьего (с поправкой на фиктивное президентство Медведева - четвертого) срока», - написал журналист.

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Ведь в противном случае Путина ждет вариант окончания карьеры по примеру таких диктаторов как Кастро или Каддафи.

«... действительно последний шанс. Иначе придется выбирать между вариантами окончания карьеры Фиделя Кастро и Муаммара Каддафи», - резюмировал Новопрудский.

Полный текст можно прочитать в еженедельнике "Новое время".

Напомним, Президент России Владимир Путин в разговоре с работниками челябинского предприятия «Этерн» рассказал, чем хотел бы заняться после завершения политической карьеры.

Путин рассказал, что очень любит путешествовать, но в то же время посетовал, что из-за плотного рабочего графика не имеет возможности уделять внимание природным и культурным памятникам в странах, которые он посещает.

Отвечая на вопрос о своей мечте, президент сказал, что хочет успешно завершить свою карьеру.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин утвердил новую концепцию внешней политики РФ.

Соответствующий документ, отменяющий действие предыдущей концепции внешней политики РФ от 12 февраля 2013 года, опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

В частности, в документе предусматривается работа над укреплением позиций Российской Федерации как "одного из влиятельных центров современного мира», содействие устранению очагов напряженности и конфликтов на территории сопредельных государств и всестороннее эффективную защиту «прав и законных интересов российских граждан и россиян, проживающих за рубежом.

Кроме этого, Россия, согласно документу, будет стремиться к «укреплению позиций российских средств массовой информации и массовых коммуникаций в глобальном информационном пространстве и доведение до широких кругов мировой общественности российской точки зрения на мировые процессы».