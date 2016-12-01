Путин предостерегает россиян от госпереворота

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал, выступая со своим посланием к федеральному собранию.

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«Можно ли достичь значительных стратегических целей в раздробленном обществе, можно ли решить эти задачи с парламентом, где вместо результативной работы идет соревнование амбиций и бесплодные споры? Можно ли достойно развиваться на зыбкой почве слабого государства, которое управляется извне безвольной власти, которая потеряла доверие своих граждан? Ответ очевиден. Конечно, нет», - отметил Путин.

Он отметил, что в последнее время мы видели немало стран, где такая ситуация «открывала дорогу авантюристам, переворотам, и в конечном итоге, анархии».

«Везде результат один – человеческие трагедии и жертвы, упадок и разрушение, разочарование», - сказал Путин.

По его словам, в мире, даже в устойчивых регионах, возникает все больше разломов и конфликтов на политической, национальной, религиозной и социальной почве. Все это натыкается на миграционный кризис, с которым столкнулась Европа, отметил он.

Путин сказал, что в РФ знают, какие последствия имеют «большие потрясения», которых было много в РФ. В частности, он напомнил, что в 2017 году будет отмечаться столетие революции.

Путин уверен, что россияне объединились вокруг патриотических ценностей из-за искренней заботы о России, несмотря на все сложности.

«Граждане объединились - и мы это видим, надо поблагодарить за это наших граждан. Они объединились вокруг патриотических ценностей не потому, что всем довольны, все их устраивает. Нет, трудностей и проблем сейчас хватает. Но есть понимание их причин, а главное - уверенность, что вместе мы их обязательно преодолеем. Готовность работать ради России, сердечная, искренняя забота о ней - вот что лежит в основе этого объединения»,- отметил российский лидер.

При этом Путин напомнил, что и в культуре, и в политике, и в СМИ, и в общественной жизни, и в политике по экономическим вопросам «никто не может запретить свободу мыслить и открыто высказывать свою позицию».