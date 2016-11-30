"Пожар века" в Теннесси: тысячи людей эвакуированы, есть погибшие (видео)

В Тенесси на территории Национального лесопарка Грейт-Смоки-Маунтинс вспыхнули масштабные лесные пожары, погибли три человека. Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщае NBC News.

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Губернатор Билл Хаслам назвал происходящее "самым масштабным пожаром в Теннесси за последние сто лет". Десятки домов были разрушены огнем, тысячи жителей были вынуждены бежать.

По состоянию на вторник в больницы доставили уже 14 пострадавших, трое из них – в критическом состоянии с сильными ожогами. Три человека погибли.

"Мы не смогли добраться во все районы. Молимся, чтобы жертв не стало больше", - сказал мэр одного из пострадавших городов.

Как сообщали местные власти, в ночь на среду стихия продолжила бушевать.