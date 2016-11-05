ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв в Турции

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в турецком Диярбакыре, сообщает РБК со ссылкой на информационное агентство Amaq.

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Ранее, как отмечает издание, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым возложил ответственность за нападение на курдских боевиков. По его словам, в результате взрыва также погиб подозреваемый в нападении - член Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в Турции террористической организацией.

Инцидент в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции произошел утром 4 ноября. Тогда на улице Эмек неподалеку от полицейского участка взорвался заминированный автомобиль. В результате произошедшего погибли восемь человек, более 100 - пострадали. Как сообщали власти Диярбакыра, все раненые были госпитализированы.