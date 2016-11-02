Битва за Мосул: наступление армии Ирака приостановлено, причиной стала погода

Об этом заявил генерал иракских спецназовцев Хальдер Фадхиль, передает АР.

Он рассказал, что на сегодняшний день не запланировано продвижения из-за высокой влажности и облаков, препятствующих полетам боевой авиации и беспилотников.

Поэтому в среду в Мосуле было относительно тихо, лишь кое-где раздаются отдельные выстрелы.

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Ранее ВВС сообщало, что иракская армия прорвала линию фронта в Мосуле, не понеся потерь. Накануне войска Ирака вошли в окрестности Мосула – впервые с 2014 года, когда город был захвачен ИГИЛ.

Напомним, 17 октября началась спецоперация по освобождению иракского города Мосула от террористов "Исламского государства".