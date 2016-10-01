Разговор Керри и Лаврова по Сирии не принес результатов

Однако диалог по сирийскому урегулированию между странами все еще не прекращен, передает Deutsche Welle.

"Мы на том же месте", - цитирует пресс-секретаря Государственного департамента США Марка Тонера агентство AP.

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По его словам, Россия до сих пор не приняла мер по прекращению насилия в Алеппо, но и США не воплотили в жизнь свою угрозу прекратить переговоры с Москвой по урегулированию сирийского конфликта.

"Мы не прекратили однозначно наши дипломатические отношения с Россией в отношении Сирии. Мы на грани этого шага, потому что до сих пор не увидели с их стороны таких действий, которых мы ожидаем", - сказал Тонер. Как сообщил представитель Госдепа США, американо-российский диалог продолжается.

В свою очередь, как отмечается на сайте министерства иностранных дел РФ, Лавров в разговоре с Керри подчеркнул, что "многочисленные "периоды тишины", которые оглашались в прошлом на два-три дня, использовались террористическими группами в Сирии для перегруппировки.

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"Бездействие в данном остром вопросе позволяет "Джабхат ан-Нусри" прикрываться другими вооруженными формированиями оппозиции, с которыми Вашингтон сотрудничает, хотя в реальности многие из них не приняли российско-американские договоренности о перемирии и практически слились с оппозицией", - отмечает МИД РФ.

В то же время обозреватели уже называют тональность российской стороны "жесткой", позицию США "непримиримой" и говорят об угрозе полного срыва намерений дипломатического сотрудничества между Россией и США в вопросе Сирии.