В Сирии самолеты разбомбили главную больницу Алеппо – Reuters (фоторепортаж)

Рано утром в среду самолеты разбомбили больницу в подконтрольной оппозиции части сирийского Алеппо. Об этом со ссылкой на врачей из этого госпиталя сообщает Reuters.

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"Самолет пролетал над нами и начал сбрасывать бомбы прямо на больницу около 4 утра. Под завалами оказались пациенты из отделения интенсивной терапии", - рассказал агентству врач-радиолог из больницы М10 Мохаммед Абу Раджаб.

С момента выхода Асада из перемирия на прошлой неделе Алеппо постоянно покрывают бомбардировками.

Как сообщал УНИАН, в Сирии правительственные войска 27 сентября начали наземную операцию по восстановлению контроля над окруженным городом Алеппо, где сейчас находится около 250 тысяч мирных жителей. По данным сил гражданской обороны Алеппо, авиаудары ВКС России по городу повлекли за собой жертвы среди гражданских, в том числе погибли женщины и дети.