Cтраны Персидского залива призвали ООН вмешаться в ситуацию в Алеппо

Совет сотрудничества арабских государства Персидского залива призвал Совбез ООН вмешаться в ситуацию в Алеппо, чтобы остановить бомбардировки города, которые приводят к жертвам среди мирного населения, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

"Генсек Совета стран Персидского залива Абдулатиф бин Рашид Аль Заяни заявил, что члены совета осуждают атаки на Алеппо и считают их неприкрытой агрессией и нарушением международного права", - говорится в сообщении.

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"Совет призывает международное сообщество осудить чудовищные преступления, совершающиеся в Алеппо с применением запрещенного оружия, а также требует от Совбеза ООН вмешаться и остановить агрессию в отношении Алеппо", - заявил Аль Заяни.

В Совет сотрудничества арабских государства Персидского залива входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.