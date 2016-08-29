Дочь президента Узбекистана Каримова назвала причину его госпитализации

Об этом сообщила его дочь Лола Каримова-Тилляева в Instagram.

«По причине мозгового кровоизлияния, которое случилось в субботу утром, он госпитализирован и находится в реанимационном отделении. Состояние его оценивается как стабильное. На данный момент еще рано делать какие либо прогнозы относительно его будущего состояния», - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 28 августа, стало известно о госпитализации президента Узбекистана, однако о причинах плохого самочувствия Каримова не сообщалось.

Пресс-служба правительства Узбекистана сообщила, что он находится на стационарном лечении. Его последующее лечение «потребует определенного времени».

Пост президента Узбекистана 78-летний Каримов занимает с 1991 года.