Reuters сообщил о смерти президента Узбекистана Каримова

Агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника сообщило о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова.

"Да, он умер", - сказал один из источников.

Три дипломатических источника сообщили Рейтер о смерти президента Узбекистана Каримова pic.twitter.com/DynvE1mKOg — Агентство Рейтер (@reuters_russia) September 2, 2016

Это первое сообщение о смерти Каримова от международных СМИ. При этом, по данным источников агентства "Фергана", смерть президента наступила еще 29 августа примерно в 15-16 часов по ташкентскому времени.

2 сентября СМИ сообщили, что в Узбекистане готовятся к похоронам президента страны Ислама Каримова.

Как сообщал УНИАН, дочь президента Лола Каримова-Тилляева заявила, что он был госпитализирован "из-за мозгового кровоизлияния". На следующий день вечером появилась информация о смерти Каримова.