Reuters сообщил о смерти президента Узбекистана Каримова

11:24, 02 сентября 2016
Мир
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По информации дипломатических источников агентства, президент Узбекистана Ислам Каримов умер.

REUTERS

Агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника сообщило о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова.

"Да, он умер", - сказал один из источников.

Это первое сообщение о смерти Каримова от международных СМИ. При этом, по данным источников агентства "Фергана", смерть президента наступила еще 29 августа примерно в 15-16 часов по ташкентскому времени. 

2 сентября СМИ сообщили, что в Узбекистане готовятся к похоронам президента страны Ислама Каримова.

Как сообщал УНИАН, дочь президента Лола Каримова-Тилляева заявила, что он был госпитализирован "из-за мозгового кровоизлияния". На следующий день вечером появилась информация о смерти Каримова. 

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