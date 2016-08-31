Путину и Медведеву напомнили об их лживых предвыборных обещаниях в 2011 году (видео)

Видеозапись с нарезкой предвыборных выступлений представителей партии «Единая Россия» опубликовало издание «Настоящее время».

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В частности, Владимир Путин и Дмитрий Медведев в 2011 году обещали россиянам за следующие пять лет войти в пятерку крупнейших экономик мира. Вести самостоятельную и разумную внешнюю политику, направленную в конечном счете исключительно на «повышение благосостояния россиян и гарантию их безопасности».

Также «единороссы» собирались за эти пять лет построить в РФ не менее тысячи школ, повысить зарплаты, пенсии и пособия, бороться с бедностью. Бороться с коррупцией и раскрыть сведения о доходах чиновников.

Как известно, в России 18 сентября пройдут выборы в Госдуму. В Украине будут открыты 4 избирательных участка, где смогут проголосовать граждане РФ.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал проведение Россией выборов на участках в оккупированном Крыму нелегитимным.