Главари "Исламского государства" бегут из иракского Мосула

Об этом заявил министр обороны Ирака Халед аль-Обейди, передает ТАСС. "Большое число командиров "Исламского государства" с семьями продали свое имущество и уехали в сторону Сирии, а некоторые пытались проникнуть в регион Иракского Курдистана",- сказал министр. Он отметил, что информацию он получил из собственных источников и от разведки.

Читайте такжеВ Ираке армия отбила у ИГИЛ главную авиабазу под МосуломМосул и сирийская Ракка являются неофициальными столицами "Исламского государства" в Ираке и Сирии, Ракка была захвачена террористами еще в марте 2013 года, Мосул - в июне 2014 года.

20 июля в США началась двухдневная встреча министров обороны стран, входящих в международную коалицию по борьбе с "Исламским государством". В ходе совещания министры из более 30 стран обсудили предстоящее наступление на Ракку и Мосул, и послевоенное урегулирование в тех районах, где эта группировка еще присутствует.