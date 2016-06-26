Боевики ИГ опубликовали видео убийства пятерых активистов в Сирии
Группировка "Исламское государство" опубликовала в интернете видеозапись убийства пяти активистов, снабжавших сирийских правозащитников информацией.
Как сообщил базирующийся в Британии Центр по наблюдению за правами человека в Сирии, жертвы были из восточной провинции Дайр-эз-Заур, находящейся под контролем исламистов, передает Русская служба ВВС.
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Один из них передавал информацию сотрудникам организации.
Всем пятерым были предъявлены обвинения в том, что они действовали в интересах "внешних сил" против ИГ. По другим сведениям, эти люди были убиты полгода назад, но джихадисты опубликовали видео только сейчас.
Группировка "Исламское государство", признанная террористической и запрещенная в ряде стран, включая Великобританию и Россию, контролирует значительные территории в Сирии и Ираке.
В начале июня сирийская армия начала наступление на провинцию Ракка, в которой находится фактическая столица ИГ, однако на этой неделе военным под натиском боевиков пришлось отступить.