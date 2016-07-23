Появились новые подробности о жертвах мюнхенского стрелка

Как сообщает The Telegraph, 14-летние косовские албанки Армеля Сегаши и Сабина Суляй были близкими подругами с детства.

В свою очередь турок Джан Лейла оказался другом Сабины.

Джан и еще один 15-летний погибший Сельчук Кылыч также знали друг друга.

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Напомним, сообщалось также, что подозреваемый в расстреле студент иранского происхождени Али Сонболи сознательно заманил своих жертв, действуя в Facebook из взломанного чужого женского аккаунта и якобы пообещав им бесплатную еду в "МакДональдсе".

Третья жертва, имевшая турецкое гражданство, - 45-летняя Севда Даг, пришедшая вскоре после окончания работы в "МакДональдс", чтобы повидаться с друзьями. Известно, что у нее осталось двое детей.

Также в ходе стрельбы погиб 18-летний Гильяно Коллман. Сообщается, что он был "МакДональдсе", когда Сонболи вошел внутрь, однако попытался убежать через заднюю дверь. Нападавший же оббежал здание и застрелил Коллмана в спину.

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Кроме того, стало известно о личности погибшего гражданина Греции. Как сообщает ряд СМИ со ссылкой на Daily Telegraph, это 17-летний Хуссейн Дайджик, застреленный двумя пулями в спину. Сообщается, что он погиб, спасая свою сестру. Он также был входцем из мусульманской семьи.

Министерство иностранных дел Греции подтвердило гибель своего гражданина.

Напомним, также в ходе стрельбы погиб выходец из Косово Диямант Забрджа. Его отец одним из первых пришел утром в воскресенье на место трагедии.