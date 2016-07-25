"Мы расстреляли четырех. Все в порядке": эксперты Bellingcat опубликовали переговоры организаторов попытки переворота в Турции

Как сообщают исследователи, было два источника таких сообщений. Первый – WhatsApp, второй - 21 фотография, которая показывает остальную часть переписки. Фотографии были предоставлены журналистами Al Jazeera Türk и Selahattin Günday, передает DT.UA. Как оказалось, группа была создана из высокопоставленных военных чиновников, в основном из турецких сухопутных войск, в том числе два бригадира и одиннадцать полковников. Она была координационной группой в попытке переворота, и была сосредоточена в основном в Стамбуле и Сакарье.

Читайте такжеВ Турции ночью во время попытки переворота задержали более 13 тысяч человек - премьер

Были вероятны и другие координационные группы для действий в других городах Турции. "Таким образом, важно иметь в виду, что это отрывок разговора некоторых из мятежников, а не вся картина", - отмечается в докладе Bellingcat. Так, один из организаторов попытки переворота майор Челебиоглу создал в мессенджер WhatsApp специальную группу, которую назвал "Yurtta sulh" (Мир в доме) - это известное выражение первого президента Турции Мустафы Ататюрка "Мир в доме, мир во всем мире". Оно имеет даже собственную эмблему.

Читайте такжеТурция после попытки госпереворота закрывает более 2000 организаций

Челебиоглу добавил в группу ряд людей и передавал информацию в штаб-квартиру мятежников в Анкаре. В мятеже приняли участие пять военных полков, и не менее трех из них были частью корпуса НАТО. В разговоре запрашивалась поддержка с воздуха. Иногда предлагалось нанести удар по Босфорскому мосту. Военные, которые дислоцировались в относительно спокойном, судя по сообщениям, районе Стамбула Ченгелкой, написали: "Мы расстреляли 4-х человек, которые сопротивлялись в Ченгелкой. Все в порядке". Жертвы, вероятно, были солдатами, которые не подчинились мятежникам. Эксперты отмечают, что разговор и связь между заговорщиками были хаотичными.

Исследователи обнародовали диалог на утро, когда стало понятно, что переворот не удался: "Ч мы должны бежать?", - спрашивает полковник. "Выбор за вами", - он получает в ответ. "Мы еще не решили. Но мы оставили нашу позицию. Я закрываю группу. Удалите сообщение, если вы хотите", - идет речь в переписке.

Некоторые члены группы мятежников были добавлены в адресную книгу телефона, с которого Bellingcat и получили эти переговоры. Так эксперты получили доступ к именам и званиям мятежников. С переговоров по мессенджеру также стало известно, что мятежники планировали захватить сразу большое количество объектов. Во время мятежа были замечены военные транспортные средства второй бронетанковой бригады и 66-й механизированной пехотной бригады в Стамбуле. Номерные знаки этих машин начинаются с "1", а потом еще пять цифр.

Как сообщал УНИАН, попытка военного переворота в Турции в ночь на 16 июля завершилась провалом. Уже на следующий день начались массовые задержания и аресты. Не менее 45 тыс. человек были задержаны, уволены или отстранены от работы. Среди уволенных, кроме военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты. После неудачной попытки переворота в Турции на три месяца ввели режим чрезвычайного положения, а также приостановили действие Европейской конвенции о правах человека.