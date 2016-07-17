В Турции для наказания мятежников могут вернуть смертную казнь

Смертная казнь может быть возвращена в Конституцию Турции в связи с попыткой военного переворота в стране, сообщает Росбалт со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"При демократии требование народа не может быть проигнорировано. Это ваше право. Это будет оценено в рамках конституционного процесса в соответствующих инстанциях, которе примут решение", - заявил Эрдоган в Стамбуле на церемонии похорон жертв попытки военного переворота, отвечая собравшимся, которые скандировали "хотим смертную казнь".

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Накануне о возможности введения смертной казни для участников попытки военного переворота заявил премьер Турции Бинали Йылдырым.

Руководство Турции вечером 15 июля объявило о попытке военного переворота в стране. Со своей стороны военные заявили о переходе власти в их руки. Утром 16 июля мятежные военные начали сдаваться. Власти Турции заявили, что попытка путча провалилась.

Турецкие правоохранители уже арестовали 6 тысяч человек, среди них военные чины высшего и среднего звена. В результате попытки госпереворота погибли, по последним данным, 265 человек, в том числе 104 мятежника.