Фоторепортаж с места падения Ту-154

В результате падения Ту-154 "Пулковских авиалиний" в 45 км от Донецка погибли 160 пассажиров и 10 членов экипажа.

Ту-154М был построен в 1992 году, некоторое время эксплуатировался в Китае, налетал 24 тыс. 215 часов (при ресурсе в 30 тыс.), а после последнего ремонта в 2001 году провел в воздухе 9 тыс. часов. Экипаж был опытным – его командир И.КОРОГОДИН провел за штурвалом 9 тыс. часов. Причем почти половину этого времени управлял именно Ту-154.