Правоохранители поблагодарили жителей Мюнхена за взаимопомощь

Об этом сообщает местная полиция в Twitter.

Как и в моменты терактов в Париже и Брюсселе, пользователи соцсетей использовали хэштег #offenetüren (открытые двери), предлагая убежище тем, кто оказался на улицах рядом с местом спецоперации.

«Мы тронуты дружелюбием жителей Мюнхена. Спасибо вам большое!», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в результате стрельбы в ТЦ Мюнхена погибли 10 человек и 16 получили ранения.

По версии полиции, нападавшим оказался 18-летний выходец из Ирана с двойным гражданством. Стрелок действовал в одиночку и покончил жизнь самоубийством..