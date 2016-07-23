Правоохранители поблагодарили жителей Мюнхена за взаимопомощь
07:19, 23 июля 2016Мир
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Пользователи соцсетей использовали специальный хэштег #offenetüren.
REUTERS
Об этом сообщает местная полиция в Twitter.
Как и в моменты терактов в Париже и Брюсселе, пользователи соцсетей использовали хэштег #offenetüren (открытые двери), предлагая убежище тем, кто оказался на улицах рядом с местом спецоперации.
«Мы тронуты дружелюбием жителей Мюнхена. Спасибо вам большое!», - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, в результате стрельбы в ТЦ Мюнхена погибли 10 человек и 16 получили ранения.
По версии полиции, нападавшим оказался 18-летний выходец из Ирана с двойным гражданством. Стрелок действовал в одиночку и покончил жизнь самоубийством..
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