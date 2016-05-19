CNN: Взрыв бомбы на борту – наиболее вероятна причина крушения А320
Взрыв бомбы на борту мог стать причиной катастрофы самолета А320 компании EgyptAir.
Соответствующую информацию распространил телеканал CNN со ссылкой на американские официальные лица, сообщает ТАСС.
По его данным, в пользу "террористической" версии говорят все обстоятельства катастрофы.
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Как сообщал УНИАН, самолет A320, принадлежащий египетской авиакомпании EgyptAir, исчез с экранов радаров. На борту были 66 человек.
Авиакомпания уточнила также, что самолет пропал на высоте около 11 километров в 2:45 по местному времени, после того, как вошел в воздушное пространство Египта на 10 миль. В настоящее время чрезвычайные службы заняты поиском самолета, к поискам подключилась авиация ВВС Египта. Был создан оперативный штаб, в состав которого вошли представители всех авиаслужб. В связи с инцидентом министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи экстренно прервал визит в Саудовскую Аравию и вернулся в Египет.