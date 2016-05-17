МАК закончил расследование авиакатастрофы самолета главы Total в московском "Внуково"

Как сообщается на сайте ведомства, в ходе расследования МАК провел полевой этап расследования, расшифровку и анализ записей бортовых и наземных средств контроля. Также специалисты МАКа изучили данные о подготовке специалистов службы УВД, аэродромной службы и членов экипажа, а также о режиме труда и отдыха и анализе систем управления безопасностью полетов в аэропорту "Внуково", Внуковском центре ОВД и авиакомпании. Также были изучены медицинские документы и результаты судебно-медицинских исследований, представленные данные о техническом обслуживании и технической эксплуатации самолета.

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Результатом работы комиссии стал окончательный отчет, который был направлен в Бюро по расследованию авиационных происшествий Франции и Управление по безопасности Нидерландов. "Указанные государства принимали участие в расследовании", - пояснили в комитете.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 21 октября 2014 года в московском аэропорту "Внуково" при взлете разбился частный самолет Falcon 50, на борту которого находился Кристоф де Маржери. Вместе с ним погибли 3 члена экипажа, все они были французами. После авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ ("нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

По делу о крушении самолета был арестован ряд служащих аэропорта, однако в сентябре 2015 года все фигуранты дела были освобождены в связи с предельным сроком содержания под стражей.