Водитель снегоуборщика из "Внуково" признал вину в гибели главы Total

Об этом заявил его адвокат Александр Карабанов, передает Би-би-си. "Мартыненко вину признал в полном объеме, отметив, что из-за неисправности рации не услышал сигнала и начал совершать обратный маневр по пересечению взлетной полосы", - сказал адвокат.

Читайте такжеОсвобожден главный обвиняемый по делу о крушении самолета главы французской Total во Внуково - СМИ

По его словам, он будет просить об особом порядке рассмотрения дела в отношении его подзащитного.

Остальные обвиняемые виновными себя не считают.

15 января стало известно, что следователи сняли все обвинения с диспетчера-стажера аэропорта Светланы Кривсун, признав, что как стажер она все делала правильно и непричастна к совершению преступления.

Обвиняемыми по делу остаются инженер аэродромной службы "Внуково" Владимир Леденев, водитель машины, столкнувшейся с самолетом, Владимир Мартыненко, диспетчер Александр Круглов и руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 21 октября 2014 года в московском аэропорту "Внуково" четырехместный самолет Falcon, следовавший рейсом Москва-Париж, при взлете задел снегоуборочную машину, загорелся и рухнул на взлетно-посадочную полосу. Погибли три члена экипажа и пассажир - глава компании Total Кристоф де Маржери.